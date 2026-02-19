マイクロアドが４連騰し連日の昨年来高値更新となっている。この日、Ｗｅｂメディア運営企業における広告管理の業務効率化と、収益最大化を同時に支援するワンタグソリューション「ＵｎｉｏｎＴａｇ（ユニオンタグ）」の提供を開始したと発表したことが好感されている。 「ＵｎｉｏｎＴａｇ」は、タグ１つの実装で「ＭｉｃｒｏＡｄＣＯＭＰＡＳＳ」やＧｏｏｇｌｅを含む複数の広告収益化プラットフォームの運