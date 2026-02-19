去年（2025年）11月、陸上自衛隊善通寺駐屯地の隊員が行方不明になり、県外で保護されたことを受け、善通寺駐屯地はこの隊員を減給の懲戒処分としました。 減給15分の1、1か月の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊善通寺駐屯地・第14情報隊の1等陸士です。善通寺駐屯地によりますと、1等陸士は去年11月19日、帰隊時刻になっても帰隊せず、行方不明になっていました。善通寺駐屯地では1等陸士の捜索を行ったところ、4日後の11月23日県