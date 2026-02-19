「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、エヌ・ピー・シーが「売り予想数上昇」で２位となっている。 １９日の東京市場で、エヌピーシーは４営業日ぶりに反落。前日に大幅高となった反動が出ているようで、株価上昇に対する警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 足もとで人気化したきっかけは、経済産業省が１７日にペロブスカイト