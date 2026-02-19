監修医師：山田 克彦（佐世保中央病院） 大分医科大学（現・大分大学）医学部卒業。現在は「佐世保中央病院」勤務。専門は小児科一般、小児循環器、小児肥満、小児内分泌、動機づけ面接。日本小児科学会専門医・指導医、日本循環器学会専門医。 頭蓋骨縫合早期癒合症の概要 頭蓋骨縫合早期癒合症（ずがいこつほうごうそうきゆごうしょう）は、新生児の頭蓋骨のつなぎ目（縫合線）が通常よりも早く閉じてしまう（癒合してしまう