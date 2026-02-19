フルーツの甘みは、主に果糖、ブドウ糖、ショ糖などの糖質によるものです。これらの糖質は種類によって体内での代謝経路が異なり、血糖値への影響も変わります。果糖は主に肝臓で代謝され、ブドウ糖は速やかに血液中に吸収されるなど、それぞれの特性があります。糖質の種類を理解することで、適切なフルーツ選びが可能になります。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄