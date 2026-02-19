女性の血尿では間質性膀胱炎や腎盂腎炎といった疾患にも注意が必要です。間質性膀胱炎は原因が明確でないことが多く、頻尿や膀胱痛が長期間続く特徴があります。腎盂腎炎は膀胱炎が腎臓まで波及した状態で、高熱や腰痛を伴い重症化することもあります。適切な治療により改善が期待できますが、再発を繰り返す場合は背景に構造的な問題が隠れていることもあります。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医