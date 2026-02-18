「エルメス（HERMÈS）」が2月18日夜、東京・銀座周辺の現在は使用されていない東京高速道路（KK線）でファッションショーイベント「BRIDGE OF LIGHT」を開催した。1月にパリで発表した2026年秋冬コレクションを、東京ならではの演出で披露するショーとなり、俳優の松坂桃李や間宮祥太朗など多彩な10人のパーソナリティがモデルとして出演。エルメス メンズ部門のアーティスティック・ディレクターを37年にわたり務めたヴェ