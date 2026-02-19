【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日にリリース。100億万通りの愛を肯定する最強ポジティブなハイテンションラブソング「爆裂愛してる」MVを公開した。 そして、ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にて「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」リリース記念日スペシャルイベントを開催。約1万人のファンを魅了した。 ■「爆裂