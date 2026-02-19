2月19日（木）深夜 1:39〜2:09 放送黒田プロデュース!大阪から淡路島・徳島の旅▼淡路島の新名物グルメを堪能▼大人気!とろとろ食感の絶品わらび餅に感動▼淡路島名産、玉ねぎや鯛をつかった淡路島ラーメン▼淡路の魚を使った海鮮丼▼黒田の老害っぷりが次々と明らかに…