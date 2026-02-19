跳躍器具を使う高齢者向け運動教室開催への福岡県の助成事業を巡る贈収賄事件で、収賄罪などに問われた元福岡県議片岡誠二被告（59）は19日、福岡地裁小倉支部の初公判で「賄賂を受け取ったことはありません」と起訴内容を否認した。