ベイシアは2月25日、「オトナリマート」1号店となる伊勢崎下道寺店を、群馬県伊勢崎市にグランドオープンする。店舗イメージ同店は、2005年まで同社の本部が在していた土地に、モール型の旗艦店として開業する。本出店を皮切りに、首都圏エリアを重点戦略地域と位置づけ、今後、300店舗体制を目指していく方針だ。ブランドコンセプトは「ひとりひとりの食事シーンを豊かに」。個食シーンに対応した商品を、手頃なサイズ・価格で提