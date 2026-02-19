ロボット掃除機「ルンバ」で知られるアイロボットが転機を迎えています。需要減速や買収交渉の頓挫で経営が悪化し、2025年には米連邦破産法11条を申請。2026年1月からは、中国企業PICEA（パイシア）の傘下で再建を進め、製品供給とサポートを維持しながら事業立て直しを図っています。 “ロボット掃除機の元祖”企業がそうした大きな転換期を迎えるなか、2025年11月にアイロボットジャパンの代表執行役員社長に就任した山田毅氏