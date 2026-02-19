「おしゃれは我慢」はもう過去の話。今どきは、きちんと見えてしっかり歩けるのが当たり前。【グローバルワーク】で見つけたのは、そんな大人の理想を叶えてくれそうな「楽ちんシューズ」。クッション性にこだわった “らくっション”、軽い履き心地が魅力の “エアかる” シリーズなら、長時間のお出かけや通勤もストレスフリーでいられるかも。無理せず、ちゃんとおしゃれ。そんな足元をチェック