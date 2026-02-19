◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）３大会連続で出場し、ビッグエア１１位、スロープスタイルで８位だった岩渕麗楽（れいら、バートン）が日本時間１９日に自身のインスタグラムを更新し、昨年１０月に前十字靭帯断裂の診断を受けていたと明かした。「正直オリンピックには出られないと思いました」と当時の心境を明かし、テーピングとサポーターの処置で手術せずに出場することを決