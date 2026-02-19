ユベントス、インテル、アタランタがPO第一戦で敗れるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の16強入りをかけたプレーオフ第1戦が終了し、イタリア勢が16強に入れず全敗の危機に瀕している。2日間に分けて行われた第1戦では、初日にユベントスとアタランタが登場。トルコの「曲者」ガラタサライと対戦したユベントスはオランダ代表MFコープ・マイネルスの2得点もあり前半を2-1で終えた。しかし後半15分までに逆転されると、前半の