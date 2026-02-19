19日未明、北九州市で、酒を飲んで原付バイクを運転したとして、20歳の大学生が逮捕されました。 警察によりますと、19日午前3時半ごろ、北九州市小倉南区徳力新町で、テールランプが消えたまま走行する原付バイクをパトカーが発見し、停止を求めました。運転していた男の呼気から基準値の4倍近いアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、北九州市小倉南区の大学