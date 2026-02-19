アロハテーブルの全店舗に「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマのメニューやグッズが登場。サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のキャラクタープレートやコースターが付いたフード・ドリンク・スイーツなど、南国ムードあふれるメニューが満載です☆ アロハテーブル サンエックス「すみっコぐらし」コラボ「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマメニュー・グッズ