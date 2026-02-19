グループBLACKPINK（ブラックピンク）のメンバー、リサがこれまでにない大胆なファッションで世界中のファンの注目を集めた。リサは18日、自身のインスタグラムアカウントを通じて、ファッションブランドとのグラビア写真を複数枚公開した。公開された写真の中でリサは、ボディラインがあらわになるブラックとホワイトのシースルードレスを着用し、独特のオーラを放った。特に今回のグラビアでは、全身を捉えたカットだけでなく、