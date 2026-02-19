くら寿司に春の訪れを祝う「ひな祭りメニュー」として「いなりちらし」「春色ひなロール」が登場。桃の節句にぴったりの華やかなメニューが、ひな祭りを彩ります☆また、熟成した中とろや天然本まぐろを楽しめる「極上まぐろ」フェアも同時期よりスタート！ くら寿司「ひな祭りメニュー」／「極上まぐろ」フェア 販売期間：2026年2月20日（金）〜開催店舗：全国のくら寿司店舗 回転寿司チェーン「くら