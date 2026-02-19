高齢者に介護サービスの制度を説明する介護施設の職員。（青島＝新華社配信）【新華社青島2月19日】中国山東省青島市は高齢化の波が押し寄せる中、ヘルスケア産業の集積地「中国康湾」の建設を計画し、健康産業で得た成果を経済成長へ転換する取り組みを進めている。市の関係部門によると、市内の60歳以上の常住人口は253万2千人と全体の24.3％を占める。高齢化率は省内トップで、全国平均を大きく上回り、シルバー経済の発展