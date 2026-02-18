とちぎテレビ 那珂川町の魅力を町外に発信する「ふるさと大使」に１８日、ちょっと変わった大使が就任しました。 那珂川町から「町ふるさと大使」の委嘱を受けたのは、町内の有志が運営している、軽トラックの車体に絵を描けるようにした「こくばんくるま」です。 わかあゆ認定こども園で委嘱式が行われ、益子純恵町長から委嘱状と車用の特大名刺が手渡されました。ふるさと大使は現在２３人が活動していますが、人以外の