１９９０年代を代表する男性４人組ロックバンド「Ｔ‐ＢＯＬＡＮ」のベース担当で、真岡市出身の上野博文さんに市の魅力を内外に発信してもらおうと市はアンバサダーに任命しました。 １７日、真岡市役所で委嘱状の交付式が行われ、中村和彦市長から上野さんにアンバサダーの委嘱状が手渡されました。 中村市長は「アンバサダーとしてぜひ、真岡市のプロモーション活動にもお力添えいただきますよ