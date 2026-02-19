フィギュアスケート男子シングルで８位に終わったイリア・マリニン（２１）＝米国＝が１８日（日本時間１９日）、米国選手団のインスタグラムに登場。団体で獲得した金メダルを手に笑みを浮かべる近影が公開された。ＳＰ首位からフリー１５位に沈む悲劇的な結末に、世界が驚きに包まれてから５日。ＳＮＳ上で誹謗中傷に悩まされていた中、米国選手団のスタジオに立ち寄ったというマリニン。団体で獲得した金メダルを手に、笑み