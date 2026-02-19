衆議院選挙を受けて、１８日に召集された特別国会には栃木県内関係で初当選した新人議員らも初めて登院し、決意を新たにしました。 午前８時前、国会議事堂の前は、開門を待つ新人議員や報道陣で人だかりが。 このうち栃木３区から出馬し初当選を果たした無所属・渡辺真太朗氏は、８時の開門に合わせて到着しました。県内関係の当選者の中で一番若い３３歳、議員として、初めて臨む国会に少し緊張が混じっているように見えます。