地域と企業が連携して防災力を高めようと１８日、宇都宮市でそれぞれの地区にある自主防災会の代表者が集まり会議が開かれました。 この会議は、宇都宮市自主防災会連絡会議が開いたもので、市内３９の地区にある自主防災会の会長らおよそ５０人が参加しました。 会議では、５つの地区で行われた防災訓練の実施状況などが紹介されました。このうち、簗瀬地区では避難所となる小学校が浸水想定区域のため、避難所が開設されるのは