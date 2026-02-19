IVEが、新アルバム「REVIVE＋」ナルシスティック・グロース・キャンペーンのWONYOUNG（ウォニョン）とLEESEO（イソ）のコンテンツを公開した。ナルシスティックという言葉通り、美化する「自己愛」が強い状態を強調したものという。ウォニョンはウインクしながら「“ブラックホール”（BLACKHOLE＝新アルバムのダブルタイトル曲の1つ）のような私の魅力にどっぷりハマって」という文句が添えた。「私はチャン・ウォニョンだよ」の