声優の福西勝也が19日までにX（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、MCを務める番組を欠席することを報告した。福西が土曜MCを務めるABEMAのトークバラエティ番組「声優と夜あそび」の公式Xは18日、「【お知らせ】土曜MCの福西勝也さんに関しまして、体調不良のため、今週2月21日(土)放送の『声優と夜あそび』へのご出演はお休みとなります」と報告した。福西も自身のXを更新し「関係者の皆さま、楽しみにしてくださった皆さま