2027年春デビュー西武鉄道は2026年2月19日、新型車両「トキイロ」を新宿線に導入すると発表しました。現在の特急「小江戸」に使用している10000系電車の後継として2027年春に導入し、有料着席サービスを刷新する予定です。【全車で色違い】これが新宿線の新型車両です（イメージ画像）西武によると愛称の「トキイロ」は、「時の色」をイメージして命名。ロゴの「イ」の字は新宿線の頭文字である「S」の形も内包し、滑らかな曲