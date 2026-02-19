高額療養費の新たな見直し案が公表された。26年度予算案が成立すれば、この8月から、高額療養費の自己負担限度額は段階的に引き上げられることになる。『医療費のウラ技と落とし穴』304回では、70歳以上の負担はどう変わるのか、具体的な数字とともに見ていく。（フリーライター早川幸子）70歳以上の高齢者が特に注意したい「外来特例」の負担増2月8日に投開票が行われた衆議院選挙は、465議席のうち自民党が316議席を獲得し、