旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■竜田揚げに正解：カタクリ難易度：★★★★☆花を咲かせるまでに7〜8年もかかりますカタクリは、早春の山林でうつむき加減に可憐な紫の花を咲かせるユリ科の多年草です。その姿から「春の妖精（スプリング・エフェメラル）」とも称され