◆ホテル椿山荘東京の「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」。コース仕立てのアフヌンは庭園に咲く桜を眺めながら楽しむことも！ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」より、三段スタンドにアミューズのスープが加わった、コース仕立ての新感覚アフタヌーンティー「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」が登場。なめらかなじゃがいものスープに、鯛のうまみを閉じ込めたブランダードのコロッケが添えられたアミュ