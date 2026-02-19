大谷は順調に調整を続けているようだ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間2月21日からスタートするオープン戦で、初戦から2試合連続でスタメン出場するとデーブ・ロバーツ監督が明言した。ドジャースは21日にエンゼルス、22日にパドレスと、それぞれ相手のキャンプ地で戦う。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック大谷の出場予定が指揮官より伝えられると、球団専門メディア『SBNATION