侍ジャパンの宮崎事前合宿が19日、宮崎市のサンマリンスタジアムで行われ、前回の23年大会でチームを世界一に導いた栗山英樹氏（64）が訪問した。栗山氏は午前10時に球場に到着。サブグラウンドに足を運ぶと、前回大会で投手陣のリーダー役を務め、今回はアドバイザーとして合宿に参加しているダルビッシュ（パドレス）と再会。ガッチリと握手をし、熱い抱擁を交わした。栗山氏は12年から10年間、日本ハム監督を務め、大谷翔