19日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台後半で取引された。午前10時現在は前日比1円07銭円安ドル高の1ドル＝154円73〜77銭。ユーロは55銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円41〜49銭。高市早苗首相が18日の記者会見で、政策の柱に据える「責任ある積極財政」を進める考えを改めて強調。財政悪化への懸念から円を売る動きが優勢となった。市場では「これ以上円安が進むと、為替介入への警戒感から円を買う動きも