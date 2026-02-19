気象台は、午前10時22分に、なだれ注意報を千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町に発表（雪崩注意報） 19日10:22時点石狩地方では、19日昼過ぎまで大雪に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■札幌市□大雪警報積雪19日昼過ぎにかけて警戒・山間部12時間最大降雪量50cm・平地12時間最大降