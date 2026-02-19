つばきファクトリーが毎回さまざまな企画に挑戦している番組『行くぜ！つばきファクトリー』。通称"行くつば"を見れば、もっとつばきファクトリーが好きになる。2月23日(月)放送の「行くぜ！つばきファクトリー」#88では、『つばきカラオケ余韻フェイスバトル』に挑戦。つばきファクトリーメンバーが自分の歌いたい曲を披露し、歌い終わった後の「余韻フェイス」で競い合う企画となっている。今回は、収録後の谷本安美、河西結心、