東日本大震災と福島の原発事故を機に、美術批評家の著者が「書くことへと追い立てられ」るように発表してきた批評などをまとめた大著だ。災害や事故、感染症、戦争が繰り返され、既存の枠組みが揺らぐ中、「道標（みちしるべ）」となる表現者たちを批評の言葉によって「彫り出」そうとする。自身も動く。被災地を訪ね、人々と対話し、福島の帰還困難区域内に美術家たちの作品を展示する「見に行くことができない展覧会」の運営