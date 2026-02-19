星野リゾートが展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」が、2026年度に開催予定の取り組みを紹介している。牛の個性と習性を学ぶ「モーモー学校」(リゾナーレトマム)リゾナーレのブランドコンセプトは「PLAY HARD」。大人も子どもも夢中になってリゾートを楽しみ尽くしてほしい、という想いが込められている。同施設では、地域の風景を活かした斬新な空間デザインと、知的好奇心をくすぐるアクティビティを備え、四季折々の