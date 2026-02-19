©GettyImages80年前の連続殺人事件を題材にあれ、直木賞って昭和史小説に授賞したがってないか。そんな風に思ったのはこの3年間の候補作を並べてみたときだった。時代小説2作が受賞した第169回や平成・令和の世相を描いた作品にぐっと寄った第171回はそうでもないのだが、それ以外の4回はいずれも複数、昭和を題材にした作品が入っている。2025年が戦後80年かつ昭和100年の年だったからそういう作品が多かったのだ、と