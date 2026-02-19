埼玉県狭山市の現場19日午前4時20分ごろ、埼玉県狭山市柏原の住宅で「何人かが室内に入ってきた」と会社役員の男性（79）から110番があった。県警によると、複数人が何らかの方法で侵入し、現金などを奪って逃走した。男性は棒状のもので頭部などを殴られてけがをしたが、命に別条はない。同居の70代妻にけがはなかった。県警は集団強盗事件として捜査している。県警によると、現場は2階建て住宅で、男性と妻は当時、1階で就寝