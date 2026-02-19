CONVERSEは、イラストレーター原田治氏が手がけるOSAMU GOODSの50周年を記念したコラボレーションモデルを、2026年2月24日より発売。ブランドのアイコン「オールスター」をベースに、ジルやジャックなど愛らしいキャラクターをデザインに落とし込んだ特別仕様です。ベビーから大人まで揃うファミリーペア展開で、世代を超えて楽しめるラインナップが揃います♡ 大人