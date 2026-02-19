大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を扱う常設店舗「ハリー・ポッターマホウドコロ 東京駅店」が2月19日、東京駅一番街・東京キャラクターストリート地下1階にオープンした。東京駅ではこれまで期間限定のポップアップショップが展開されてきたが、常設店としては今回が初登場となる。【画像】「9と3/4番線」のフォトスポットなど店内の様子国内外から多くの人