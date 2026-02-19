俳優の鈴木福が１９日、日本テレビ系「ＺＩＰ！」に生出演。３月２６日の放送で同番組を卒業すると発表した。番組の最後でＭＣの水卜麻美アナウンサーが「この３月で福さんが３年間、学業と両立しながら務めてくださった木曜パーソナリティーを卒業されます」と鈴木の卒業を報告。風間は「僕にとってのこの３年間…あっ、風間さんみたいなことを言っちゃいました」と１６日の放送で卒業を発表した俳優・風間俊介のあいさつを持