石川県知事選は１９日告示され、再選を目指す現職と新人２人が立候補を届け出た。能登半島地震からの復旧・復興策への評価などが争点となる。投開票は３月８日。立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、新人で前金沢市長の山野之義氏（６３）、現職の馳浩氏（６４）（自民・維新推薦）、新人で元ボランティア団体事務局長の黒梅明氏（７８）（共産推薦）。馳氏と山野氏は「保守系三つどもえ」となった前回選でも激しく