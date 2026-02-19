環境保全や緑化推進につなげようと、18日に三重県津市に本社をおく自動車販売会社三重トヨペットから、四日市市の塩浜中学校にヤマザクラなどの苗木が贈られました。三重トヨペットが1976年から取り組んでいる「ふれあいグリーンキャンペーン」の一環として行われたもので、今年度三重県に贈られた苗木のうち、ヤマザクラやタブノキなど34本が贈られました。贈呈式には塩浜中学校の3年生約30人が参加、三重トヨペットの川喜田久会