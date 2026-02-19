8日の衆議院議員選挙を受けた特別国会が18日に召集され、第105代の総理大臣に高市早苗氏が選出されました。18日午後、衆参両院の本会議で総理大臣の指名選挙が行われました。衆議院では、投票総数464票の1回目の投票で日本維新の会と連立を組む自民党の高市早苗総裁が過半数を大きく超える354票を獲得し、第105代の内閣総理大臣に選出されました。高市総理大臣は、全ての閣僚を再任した上で18日夜、第2次高市内閣を発足させました