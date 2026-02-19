18日午後8時すぎ、長岡市のバイパスで逆走してきた軽乗用車と、バイパスを走行していた軽貨物自動車が正面衝突する事故がありました。警察によりますと長岡市稲葉町の国道8号線長岡東バイパスで、小千谷方向に走っていた長岡市の40歳代の男性が運転する軽貨物自動車が、逆走してきた軽乗用車と正面衝突しました。軽貨物自動車の男性は、「走行中に逆走の車にぶつかった」と警察に通報。逆走してきた軽乗用車は、十日町市に住む83歳