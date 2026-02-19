三重県が外国人の職員採用の見直しを検討していることについて18日、三重県議会の服部富男議長が一見知事に対し、丁寧に協議を進めるよう要望しました。三重県では外国人の職員採用によって県民の個人情報やインフラ整備の強度など秘匿性の高い情報が国外に流出する懸念があるとして、撤廃していた「国籍要件」を復活させる方向で検討しています。三重県が判断材料のひとつとする県民1万人を対象にしたアンケート調査は16日に締め