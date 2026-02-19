地域の活性化とともに市民サービスの向上を図ろうと、18日に三重県鈴鹿市とイオングループが包括協定を結びました。イオングループが県内の市町と同様の協定を結ぶのは四日市市や松阪市などに次いで6番目となります。18日の締結式で、鈴鹿市の末松則子市長は「双方の資源を活用した地域活性化の取り組みをより一層推進し、幅広い分野で連携・協力を拡充させていきたい」と挨拶しました。これに対して、イオンモール中日本支社の阿