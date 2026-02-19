1000馬力オーバーのスバル2026年2月13日から15日にかけて、インテックス大阪（大阪市住之江区）で西日本最大級のカスタムカーの祭典「大阪オートメッセ2026」が開催されました。過去を振り返ると、このようなカスタムカーの祭典でも、自動車メーカーは市販化の予定がないものの、非常に意欲的なコンセプトカーを披露することがありました。2022年1月の「東京オートサロン」では、STI（スバルテクニカインターナショナル）ブー